السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل مدير السعودية اليوم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات



مكة المكرمة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

استقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة ، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من الإمارات و جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خِدْمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

من جانبه أعرب مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وجميع القائمين على منظومة الحج لقاء الجهد الكبير الذي تقوم به المملكة العربية

وقال "نرى تميّزًا وارتقاءً في منظومة إدارة الحج و على يد كوادر بشرية سعودية نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، ونحن في الإمارات جزء من هذه المنظومة وشريك في خدمة حجاج بيت الله الحرام".

// انتهى //

16:48ت م

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مكة المكرمة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441 هجرية لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة ، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ومدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من الإمارات و جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خِدْمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.وأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على راحة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل الإمكانيات لهم لتكرار النجاحات التي تحققت خلال موسم حج العام الماضي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية في المملكة.من جانبه أعرب مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وجميع القائمين على منظومة الحج لقاء الجهد الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وفريق عملهم في عملية التحضير لمواسم الحج والعمرة واستقبال ضيوف الرحمن.وقال "نرى تميّزًا وارتقاءً في منظومة إدارة الحج و على يد كوادر بشرية سعودية نتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، ونحن في الإمارات جزء من هذه المنظومة وشريك في خدمة حجاج بيت الله الحرام".// انتهى //16:48ت م0221

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