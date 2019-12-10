السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يدشن الموقع الإلكتروني للمركز الإعلامي بالمنطقة



الباحة 13 ربيع الآخرة 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الموقع الإلكتروني للمركز الإعلامي لمنطقة الباحة وسط حضور أعضاء الهيئة الاستشارية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان بن علي الكرت وأعضاء الهيئة الاستشارية.

ورحب سمو أمير منطقة الباحة برئيس المركز وأعضاء الهيئة التي تضم نخبة من رجال الإعلام من أبناء المنطقة وخارجها ، متمنيًا سموه لهم التوفيق لخدمة المنطقة.

ونوه سمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بدور الإعلامي كونه شريكًا أساسيًا في التنمية ، حاثاً سموه بتكثيف البرامج الإعلامية بمختلف وسائلها للتعريف بمقومات الجوانب السياحة والتنموية في منطقة الباحة.

واستمع سمو الأمير حسام بن سعود إلى شرحٍ من مدير المركز الإعلامي جمعان بن علي الكرت عن المركز الذي يسعى لتحقيق رؤيته المتمثلة في تقديم صورة صادقة وأمينة وموضوعية عن منطقة الباحة في كافة الجوانب وما تحقق على ثراها من تنمية ومنجزات وبثها من خلال المنصات الإعلامية المختلفة، مؤكداً حرص المركز الإعلامي ليكون حلقة وصل وتعريف بين المصالح الحكومية والأهلية والمجتمع باستثمار أحدث الوسائل الإعلامية الحديثة لبث الأخبار والتغطيات والتقارير سعياً لتحقيق أهدافه المتمثلة في ابراز الوجه السياحي والتنموي والحضاري والاقتصادي والإنساني والمكاني للمنطقة وترسيخها في أذهان الجميع بما يحقق المكاسب للمنطقة وسكانها حاضراً ومستقبلاً، بما يواكب رؤية المملكة . إلى جانب تنمية وصقل المواهب الشبابية في مجال الإعلام والاتصال من خلال الدورات التدريبة وورش العمل المتخصصة.

وعبر أعضاء الهيئة الاستشاري للمركز الإعلامي في المنطقة من جانبهم ، عن شكرهم لسمو أمير الباحة على استقباله لهم والاستماع إلى توجيهاتها الرامية لخدمة المنطقة وأهاليها ، مؤكدين بذل كل الجهود لتحقيق تطلعات سموه الكريم وكل ما يخدم المنطقة واهالها.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

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16:46ت م

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