

بريدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, المدير الإقليمي لصحيفة الرياض بمنطقتي القصيم والشمال حمود الرميح , ومدير مكتب صحيفة الرياض بمدينة بريدة ملفي الحربي , وذلك بمناسبة صدور ملحق الصحيفة لذكرى الخامسة للبيعة.

وأشاد سموه بما تضمنه الملحق من تغطيات وجهود بذلت, مؤكداً أهمية تضافر الجهود لعكس صورة إعلامية مواكبة لما تبذله الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من عطاء ودعم للقطاعات كافة خدمة لأبناء الوطن.

وعبر سموه عن شكره وتقديره لرئيس تحرير صحيفة الرياض فهد الراشد العبدالكريم ومنسوبي الصحيفة على جهودهم, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.

من جانبه قدم الرميح شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم ومتابعته لما ما ينشر بالصحيفة من أعمال وجهود للقطاعات بالمنطقة , مؤكداً حرص الجميع على مواصلة العطاء والعمل لخدمة هذا الوطن.

// انتهى //

16:38ت م

0215





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يلتقي مدير صحيفة الرياض بمنطقتي القصيم والشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.