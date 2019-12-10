السعودية اليوم / أمانة منطقة حائل تقيم ورشة عمل عن برنامج "مسار"



حائل 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

أقامت أمانة منطقة حائل أمس, ورشة عمل للتعريف ببرنامج "مسار" وخطوات تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية, بحضور المختصين بالأمانة والبلديات التابعة والمرتبطة ومشاركة الجهات ذات العلاقة وممثلي الشركات المؤهلة لمحطات الوقود.

وتهدف الورشة إلى توعية المستثمرين بأهم التحديثات المتعلقة في القطاع والتعريف بآلية تأهيل هذه الأماكن وأهمية تطبيق المعايير واللوائح لتأهيل الشركات, بالإضافة إلى مناقشة عدد من المحاور أهمها آلية التأهيل والشركات المؤهلة وتصنيف الطرق ذات الأولوية لمتابعة محطات الوقود ومراكز الخدمة وآلية حصر وتقييم ومراقبة هذه الأماكن, وكذلك عرض نموذج للخِدْمات داخل هذه المحطات والمراكز.

// انتهى //

16:38ت م

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