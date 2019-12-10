السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يفتتح الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية لقادة الوحدات الكشفية



عرعر 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان أمس، الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية لقادة الوحدات الكشفية والمقام في مركز التدريب الكشفي بعرعر الذي يستمر إلى 17 ربيع الثاني للعام الحالي, بحضور 40 دارساً من مختلف مناطق المملكة.

وتجول العثمان في المعسكر الكشفي, مطلعاً على البرنامج المعد, مستمعاً لشرح مفصل عن البرنامج.

وأوضح قائد الدراسة المهندس رمزي بن أحمد مهدي أن الدراسة تعد المرحلة الثالثة من مراحل التأهيل الكشفي, حيث يصبح فيها القائد مؤهلاً لقيادة الفرق الكشفية ويطبق القائد في هذه الدراسة المهارات الكشفية التي تساعده في قيادة الفرقة الكشفية, كما أن العديد يدرس من البرامج التي تعنى بالمتدربين في الجانب الفني كالخطط وتنمية الموارد والمجتمع والعلاقات العامة وكيفية الاستفادة منها في جميع المراحل الكشفية وفيها يتم التطبيق العملي من خلال الورش المعدة لذلك.

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16:32ت م

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