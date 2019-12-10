السعودية اليوم / عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

اقتحم العشرات من المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن المستوطنون نفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

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16:30ت م

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