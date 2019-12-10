السعودية اليوم / محافظ الريث يتفقد مركز ملاطس التابع للمحافظة



الريث 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

تفقد محافظ الريث أحمد بن موسى أبو قرن اليوم , مركز ملاطس التابع للمحافظة، وذلك في إطار متابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.

واطلع محافظ الريث خلال الجولة على المشروعات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها بالمركز والقرى التابعة لها , وبحث مع القائمين على تلك المشروعات السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض تنفيذها.

كما التقى برئيس مركز ملاطس مفرح الفيفي وأهالي المركز, مستمعاً لاحتياجاتهم من الخِدْمات والمشروعات التنموية والعمل على الرفع بها للجهات ذات الاختصاص.

وأعرب محافظ الريث عن سعادته بزيارة المركز وما شاهده واطلع عليه خلال الجولة التي جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بتفقد المحافظات والمراكز والقرى وتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين بها.

// انتهى //

16:28ت م

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