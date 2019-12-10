السعودية اليوم / تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان



تبوك 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم ، ممثلة بإدارتي التوجيه والإرشاد بنين ـ بنات باليوم العالمي لحقوق الإنسان بالتعاون مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة، وذلك في جميع مدارس المنطقة كما تم تفعيله ببهو مبنى الإدارات النسائية ، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان والمشرفات التربويات ومنسوبات المدارس.

وأفاد مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم تبوك الدكتور يحيى العطوي " بنين " أن مدارس تعليم تبوك فعلت اليوم العالمي لحقوق الإنسان عبر عدة فعاليات تتضمن تخصيص جزء من الحصة الأولى للحديث عن حقوق الإنسان في الإسلام، ومن خلال حصص النشاط الطلابي وشاشات العرض ومواقع المدارس الإلكترونية وحساباتها الرسمية، مقدماً شكره وتقديره لفرع هيئة حقوق الإنسان بتبوك على المشاركة في التفعيل من خلال المنشورات والمطويات التي تسلط الضوء على اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان وكفالته لها .

من جهتها بينت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد" بنات "وداد البلوي أن مشاركة تعليم تبوك في الاحتفاء بهذه المناسبة تأتي للتذكير بهذه الحقوق ومدى اهتمام الإسلام بها .

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16:08ت م

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