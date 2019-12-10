السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى



مكة المكرمة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, بحضور سمو نائبه في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة, مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى.

وتهدف المذكرة التي وقعها من الجانبين معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص ومعالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، إلى تبادل البيانات لتحقيق التكامل في مجال المعلومات الهندسية للطرق والاجتماعية والأسرية بأنواعها المختلفة، كالبيانات والمسوحات والإحصاءات والمؤشرات وتحليلها، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال البحوث وتنفيذها وتحكيمها، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وتنمية قدرات العاملين لدى الطرفين ومهاراتهم من خلال الدعوة إلى المشاركة في الدورات التدريبية وحلقات النقاش وفتح قنوات التعاون التفاعلي بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والتقنية مما يحقق التكامل الإيجابي وتبادل الخبرات بين الطرفين، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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16:08ت م

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