السعودية اليوم / «هيئة السياحة» تحث المستثمرين في قطاع الإيواء على سرعة التسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي



الرياض 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

حثت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جميع المستثمرين في قطاع الايواء السياحي بالمملكة على سرعة التسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي، منوهة الى أن آخر موعد للتسجيل في المنصة الإلكترونية سيكون مع نهاية يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 ديسمبر 2019.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد حددت مهلة 90 يوماً لقيام المستثمرين في قطاع الايواء السياحي في جميع مناطق المملكة بالتسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي واتمام عملية الربط الالكتروني.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عبد الكريم العومي أنه في حال انتهاء الفترة الموضحة للتسجيل سوف يتم تطبيق النظام وفق اللوائح التنفيذية في حق الجهات المخالفة التي لم تقم بالتسجيل واتمام الربط الالكتروني في المنصة خلال تلك الفترة، موضحاً أن المهلة سوف تنتهي يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 ديسمبر 2019.

وأكد العومي أن اكتمال الربط الإلكتروني لمنشآت القطاع السياحي سوف يساعد في متابعة الحركة السياحية وتساهم المنصة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية حول الحركة السياحية في المملكة إلى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصائيات المطلوبة، الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي.

وأكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في وقت سابق، على الأهمية الكبرى التي تمثلها المنصة الوطنية الإلكترونية للرصد السياحي، التي تتيح معلومات متكاملة تساهم في تقديم معلومات للمستثمرين في القطاع السياحي، وتساعدهم في بناء حملاتهم التسويقية، حيث ستعمل الهيئة فيما بعد على استغلال المعلومات و البيانات التي جرى ادخالها بالمنصة الإلكترونية لتطوير القطاع السياحي و الارتقاء بتجربة السائح و التأكد من توفر جميع الخدمات السياحية بشكل تنافسي للارتقاء بالمملكة لتصبح إحدى الوجهات السياحية المميزة عالميا.

وتقوم المنصة الوطنية للرصد السياحي بمراقبة أداء جميع الأنشطة السياحية بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية الأمر الذي يجعل هذه المنصة مركزا معتمدا للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في المملكة، والهادفة لتوفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة.

وفور تدشين المنصة سعت الهيئة إلى التعريف بها من خلال عقد سلسلة من الورش في عدد من مناطق المملكة وشارك في هذه الورش مزودو خدمات التقنية في منشآت الإيواء وبقية الخدمات السياحية.

وقد تلقت الهيئة طلبات التأهيل والحصول على صلاحية تقديم خدمات الربط الإلكتروني عبر المنصة.

// انتهى //

16:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.