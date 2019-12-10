السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي أعضاء بلدي الأحساء



الدمام 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم رئيس المجلس البلدي بمحافظة الأحساء الدكتور أحمد بن حمد البوعلي وأعضاء المجلس .

ونوه سموه بالدور الهام للمجالس البلدية في التنمية، مؤكداً أهمية مواكبة الجهود لمتطلبات رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، والتواصل مع مختلف الفئات ذات العلاقة بعمل المجلس لا سيما المستفيدين ، متمنياً سموه للمجلس التوفيق .

من جهته عبر الدكتور حمد البوعلي عن شكره وتقديره باسمه وباسم أعضاء المجلس لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية ، مبيناً أن المجلس حريص على تمكين المرأة والعناية بالشباب والاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبكافة فئات المجتمع.

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16:03ت م

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