شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة هيفاء آل سعود: إصدار 190 ألف تأشيرة سياحة منذ إطلاقها والان نبدء بالتفاصيل

• نستهدف توليد مليون وظيفة في القطاع السياحي بحلول عام 2030

أكدت نائب الرئيس للاستراتيجية والتخطيط في هيئة السياحة والتراث الأميرة هيفاء آل سعود، إنه تم إصدار ما يقارب 190 ألف تأشيرة سياحية منذ إطلاقها، وتوقيع مذكرات تفاهم مع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع السياحي بنحو 100 مليار ريال.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة" ضمن ملتقى ميزانية 2020.

وأضافت: "نستهدف توليد مليون وظيفة في القطاع السياحي بحلول عام 2030، والمملكة تمتلك أكبر مقوم للسياحة وهو الشعب السعودي المضياف".