شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أرامكو: تغطية الاكتتاب بنسبة 465% والان نبدء بالتفاصيل

• طلبات الاكتتاب سجلت 446 مليار ريال بينهم 2 مليار للأفراد

قالت شركة سامبا كابيتال مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، أن طلبات الاكتتاب سجلت 446 مليار ريال ، بنسبة تغطية 465%.

وأكدت تمديد فترة مزاد الافتتاح 30 دقيقة لإدراج سهم أرامكو، وأن أكثر من 5 ملايين مكتتب من الأفراد في الطرح العام بقيمة 49.2 مليار ريال.