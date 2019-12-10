شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أرامكو: تغطية الاكتتاب بنسبة 465% والان نبدء بالتفاصيل
• طلبات الاكتتاب سجلت 446 مليار ريال بينهم 2 مليار للأفراد
قالت شركة سامبا كابيتال مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، أن طلبات الاكتتاب سجلت 446 مليار ريال ، بنسبة تغطية 465%.
وأكدت تمديد فترة مزاد الافتتاح 30 دقيقة لإدراج سهم أرامكو، وأن أكثر من 5 ملايين مكتتب من الأفراد في الطرح العام بقيمة 49.2 مليار ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر طرح أرامكو: تغطية الاكتتاب بنسبة 465% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.