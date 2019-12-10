التحقيق مع طفل بسبب سلوك عنصري ضد سون هيونج مين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن بيرنلي أن أحد مشجعيه، يبلغ من العمر 13 عاما، تعرض للطرد من استاد توتنهام هوتسبير خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، بسبب توجيه إشارة عنصرية مزعومة إلى مهاجم كوريا الجنوبية سون هيونج-مين وخضع للتحقيق من الشرطة.
ورصد مراقبو اللقاء الإشارة خلال فوز توتنهام 5-0 على بيرنلي، وقال النادي إن المشجع المراهق خضع لتحقيق أمام الشرطة المحلية بعد إخراجه من الاستاد.
وسجل سون، الفائز بجائزة أفضل لاعب آسيوي دولي الأسبوع الماضي، هدفا مذهلا في الشوط الأول بعد انطلاقة من منتصف الملعب وراوغ لاعبي وسط ومدافعي بيرنلي قبل أن يهز الشباك.
وأوضح بيرنلي في بيان "يتواصل النادي مع المراهق وأسرته وتوجد رؤية لفرض برنامج تعليمي عليه تحت إشراف النادي ومنظمة كيك.إت.أوت المناهضة للتمييز".
وأضاف: "يود النادي أن يشدد على عدم التسامح مع التمييز من أي نوع ومواصلة العمل مع السلطات للمساعدة في التخلص من مشكلة التمييز داخل كرة القدم".
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