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شكرا لقرائتكم إعلان #الرياض: التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إعلان #الرياض: التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول التعاون
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي أن الاعتداء على أي دولة من دول المجلس هو اعتداء على كل أعضاء المجلس.
وشدد قادة دول مجلس التعاون خلال البيان الختامي الصادر عقب القمة الخليجية الـ40 التي احتضنها قصر الدرعية اليوم على أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.
ولفت البيان إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة مؤخرًا تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط وأن التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون.
وأكد البيان على ضرورة التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون.
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