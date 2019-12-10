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فيديو.. المياه تغمر شوارع #الدمام الآن وتفضح مشروعات الصرف
متابعات الخليج 365 - الدمام
أظهر مقطع فيديو متداول مياه الأمطار وقد غمرت شوارع الدمام بعد الأمطار التي شهدتها اليوم الثلاثاء.
وأوضح المقطع ارتفاع منسوب المياه فيما عجزت فتحات الصرف عن استيعاب كميات المياه التي سالت في الشوارع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على منطقتي (الشرقية والرياض). وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير والباحة)، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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