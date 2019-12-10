، الجزائر تسجن رئيسي وزرائها السابقين.. "أويحيى" 15 سنة و"سلال" 12 ،

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أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء) أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين في تهم فساد، وتلقى رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى حكما بـ15 سنة سجنًا، وسَلَفه عبدالمالك سلال 12 سنة.
وأفادت وكالة الأبناء الجزائرية بأن بين المسؤولين السابقين الآخرين المشمولين في القضية، وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عامًا غيابيًا، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه.
وأضافت أن الأحكام شملت وزيري الصناعة سابقًا يوسف يوسفي ومحجوب بدة، الذي قضت عليه المحكمة بالسجن عشر سنوات، وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقًا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات.الجزائر السجن أحمد أويحيى عبد المالك سلال
الجزائر تسجن رئيسي وزرائها السابقين.. "أويحيى" 15 سنة و"سلال" 12صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-10
أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء) أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين في تهم فساد، وتلقى رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى حكما بـ15 سنة سجنًا، وسَلَفه عبدالمالك سلال 12 سنة.
وأفادت وكالة الأبناء الجزائرية بأن بين المسؤولين السابقين الآخرين المشمولين في القضية، وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عامًا غيابيًا، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه.
وأضافت أن الأحكام شملت وزيري الصناعة سابقًا يوسف يوسفي ومحجوب بدة، الذي قضت عليه المحكمة بالسجن عشر سنوات، وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقًا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات.
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:32 PM
شملت الأحكام 4 وزراء منهم 3 للصناعة
أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء) أحكامًا بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين في تهم فساد، وتلقى رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى حكما بـ15 سنة سجنًا، وسَلَفه عبدالمالك سلال 12 سنة.
وأفادت وكالة الأبناء الجزائرية بأن بين المسؤولين السابقين الآخرين المشمولين في القضية، وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عامًا غيابيًا، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه.
وأضافت أن الأحكام شملت وزيري الصناعة سابقًا يوسف يوسفي ومحجوب بدة، الذي قضت عليه المحكمة بالسجن عشر سنوات، وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقًا نورية يمينة زرهوني لخمس سنوات.
، الجزائر تسجن رئيسي وزرائها السابقين.. "أويحيى" 15 سنة و"سلال" 12 ،
المصدر : الخليج 365
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