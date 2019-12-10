، "التشيك".. 6 قتلى بنيران مسلح أطلق الرصاص على رواد مستشفى قبل انتحاره ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشرطة تعمل على تحديد هوية المهاجم

قتل ستة أشخاص بنيران مسلح أطلق النار على رواد مستشفى بمدينة أوستروفا التشيكية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "رويترز" عن شرطة التشيك أن المسلح أطلق النار على نفسه في الرأس داخل سيارة كانت تبحث عنها الشرطة في إطار ملاحقة المهاجم.

وأوضحت الشرطة على "تويتر" أنها تعمل على تحديد هوية المهاجم الذي قتل نفسه قبل أن تتدخل الشرطة.التشيك مسلح أطلق النار الشرطة