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قتل ستة أشخاص بنيران مسلح أطلق النار على رواد مستشفى بمدينة أوستروفا التشيكية، اليوم (الثلاثاء).
ونقلت "رويترز" عن شرطة التشيك أن المسلح أطلق النار على نفسه في الرأس داخل سيارة كانت تبحث عنها الشرطة في إطار ملاحقة المهاجم.
وأوضحت الشرطة على "تويتر" أنها تعمل على تحديد هوية المهاجم الذي قتل نفسه قبل أن تتدخل الشرطة.التشيك مسلح أطلق النار الشرطة
"التشيك".. 6 قتلى بنيران مسلح أطلق الرصاص على رواد مستشفى قبل انتحارهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-10
قتل ستة أشخاص بنيران مسلح أطلق النار على رواد مستشفى بمدينة أوستروفا التشيكية، اليوم (الثلاثاء).
ونقلت "رويترز" عن شرطة التشيك أن المسلح أطلق النار على نفسه في الرأس داخل سيارة كانت تبحث عنها الشرطة في إطار ملاحقة المهاجم.
وأوضحت الشرطة على "تويتر" أنها تعمل على تحديد هوية المهاجم الذي قتل نفسه قبل أن تتدخل الشرطة.
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:20 PM
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
03:52 PM
الشرطة تعمل على تحديد هوية المهاجم
قتل ستة أشخاص بنيران مسلح أطلق النار على رواد مستشفى بمدينة أوستروفا التشيكية، اليوم (الثلاثاء).
ونقلت "رويترز" عن شرطة التشيك أن المسلح أطلق النار على نفسه في الرأس داخل سيارة كانت تبحث عنها الشرطة في إطار ملاحقة المهاجم.
وأوضحت الشرطة على "تويتر" أنها تعمل على تحديد هوية المهاجم الذي قتل نفسه قبل أن تتدخل الشرطة.
، "التشيك".. 6 قتلى بنيران مسلح أطلق الرصاص على رواد مستشفى قبل انتحاره ،
المصدر : الخليج 365
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