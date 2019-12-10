السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يدشن مسرعة وحاضنة "باب المدينة" في الجامعة الإسلامية



المدينة المنورة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مسرعة وحاضنة "باب المدينة" في الجامعة الإسلامية؛ بهدف تسخير الإمكانات وتقديم الخِدْمات وإتاحة الفرص لطلاب وخريجي الجامعة الإسلامية ومجتمع المدينة المنورة لتحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع مستدامة.

وشهد حفل التدشين إطلاق ١٤ شركة ناشئة تخرجت من مسرعة وحاضنة (باب المدينة) التي تُعد إحدى مبادرات الجامعة الإسلامية لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ الهادفة إلى تمكين ودعم رواد ورائدات الأعمال بالجامعة ومجتمع المدينة المنورة وتحويل الجامعة إلى جامعة ابتكارية.

وأوضح مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي أن العمل في "باب المدينة" بدأ منذ مطلع الفصل الدراسي الحالي ببرنامج المسرعة والذي استمر لمدة ١٠ أسابيع حيث كان استقبال أكثر من ١٠٠ فكرة مشروع، وتم قبول ٢٠ مشروعًا منها للانضمام للبرنامج بعد اجتياز معايير القبول والمقابلة الشخصية، مضيفًا بأن البرنامج أقام العديد من الدورات وورش العمل المكثفة وإجراء العديد من الجلسات الإرشادية وعمل لقاءات مع رواد أعمال لهم نجاحات سابقة، بجانب عقد العديد من اللقاءات والورشة المفتوحة لمجتمع المدينة والطلاب بالجامعة لتعريفهم بالمبادرة ونشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم.

وأشار الدكتور العتيبي إلى أن المشاريع المتخرجة ستنتقل من برنامج المسرعة لتنضم إلى برنامج الحاضنة والذي يبدأ مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني ويمتد لمدة ٦ أشهر يتم خلالها تقديم الدعم للمشاريع لتطوير شركاتهم ومنتجاتهم وربطهم بالمستثمرين والجهات التمويلية مما يحقق لهم الاستدامة ويمكنهم من توليد وظائف تعود بالأثر الإيجابي في المجتمع وتوظيف الشباب والشابات، وتمكينهم من المشاركة في تنمية الاقتصاد المحلي.

// انتهى //

15:55ت م

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