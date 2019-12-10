السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يرأس اجتماع مجلس المنطقة الرابع للعام المالي 1440/ 1441هـ



سكاكا 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المنطقة اليوم, جلسة المجلس في دورته الرابعة للعام المالي 1440/ 1441هـ ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه في الإمارة، بحضور أعضاء المجلس من الأهالي وممثلي الجهات الحكومية.

وفي بداية الاجتماع ثمن سمو أمير منطقة الجوف الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في خدمة أبناء المملكة وشعبها والعمل على تحقيق المزيد من الطموحات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، وخير دليل على ذلك صدور الميزانية ليلة البارحة والتي تنم عن قوة اقتصاد المملكة ومتانته ونموه.

من جانبه أوضح أمين عام مجلس المنطقة مزيد بن سليمان المزيد, أن المجلس استعرض عدداً من المحاضر منها ، موقف المشاريع بالإدارات الحكومية بالمنطقة ومحافظاتها ونسب الإنجاز منها والمتعثر ، محضر لجنة تنمية الأحياء والقرى ، وأخيراً محضر لجنة التنمية الثقافية والشبابية.

وفي الختام شدد سمو أمير منطقة الجوف على متابعة المشاريع والعمل على تذليل الصعوبات أمامها والرفع إلى سموه في حال حدث ذلك ، مع مراعاة معايير الجودة في التنفيذ ، مقدما شكره للأعضاء والمقترحات التي قدموها.

حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان.

// انتهى //

15:54ت م

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