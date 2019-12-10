السعودية اليوم / بلدية الوجه تواصل تكثيف أعمالها في أنسنة المدن



الوجه 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

تواصل بلدية محافظة الوجه ممثلة في إدارة الأنسنة تكثيف جهودها الميدانية في إطار سعيها المتواصل لأنسنة المدن, ضمن المبادرة التي اطلقتها مؤخرًا وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحسين جودة الحياة و تحسين المشهد الحضاري.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي سعي البلدية في تطبيق مفهوم الأنسنة في أن تصبح المحافظة صديقة للإنسان وتعزيز البعد الإنساني في جميع أعمال ومشروعات البلدية وذلك وفق خطط معدة لذلك.

وبين العطوي أن البلدية عملت مؤخراً على صيانة و تجميل المسطحات الخضراء والميادين وصيانة الحدائق بمساحة إجمالية بلغت 32000 متر مربع وزراعة 360 من أشجار الظل والشجيرات وزراعه على مايزيد اكثر من مليوني وردة بمشتل البلدية.

كما قامت البلدية بتطوير بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة ، إضافة إلى إنشاء ممشى رياضي يحاكي مفاهيم الأنسنة وتطوير الممشى الحالي الواقع على طريق علي بن أبي طالب.

وأكد العطوي سعي البلدية في مواكبة رؤية صاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

15:53ت م

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الوجه 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واستواصل بلدية محافظة الوجه ممثلة في إدارة الأنسنة تكثيف جهودها الميدانية في إطار سعيها المتواصل لأنسنة المدن, ضمن المبادرة التي اطلقتها مؤخرًا وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحسين جودة الحياة و تحسين المشهد الحضاري.وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي سعي البلدية في تطبيق مفهوم الأنسنة في أن تصبح المحافظة صديقة للإنسان وتعزيز البعد الإنساني في جميع أعمال ومشروعات البلدية وذلك وفق خطط معدة لذلك.وبين العطوي أن البلدية عملت مؤخراً على صيانة و تجميل المسطحات الخضراء والميادين وصيانة الحدائق بمساحة إجمالية بلغت 32000 متر مربع وزراعة 360 من أشجار الظل والشجيرات وزراعه على مايزيد اكثر من مليوني وردة بمشتل البلدية.كما قامت البلدية بتطوير بعض الطرق الرئيسية بالمحافظة ، إضافة إلى إنشاء ممشى رياضي يحاكي مفاهيم الأنسنة وتطوير الممشى الحالي الواقع على طريق علي بن أبي طالب.وأكد العطوي سعي البلدية في مواكبة رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - 2030 وتجاوز كل التحديات في تحقيق كل مايسعد الانسان في هذه المحافظة ويحقق جودة الحياه فيها.// انتهى //15:53ت م0176

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