السعودية اليوم / مدير جامعة الملك خالد يرعى ملتقى مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد بالجامعات السعودية



أبهـا 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

رعى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم, حفل افتتاح ملتقى مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد بالجامعات

وفي بداية اللقاء رحب معالي مدير الجامعة بمشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد بالجامعات السعودية، وحضور الملتقى والمشاركين، لافتًا إلى أهمية التوجيه والإرشاد لعلاقتها المباشرة مع طلاب وطالبات الجامعات، مؤكدًا على ضرورة العمل فيها بمهنية عالية، آملًا أن يخرج هذا اللقاء بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة الطلاب والطالبات، وذلك من خلال تبادل خبرات وتجارب المشرفين والمشرفات من مختلف الجامعات السعودية.

بدوره أكد المشرف على مركز التوجيه والإرشاد بجامعة الملك خالد الدكتور خضران السهيمي على أهمية دور المركز في معالجة العديد من مشاكل الطلاب والطالبات، والمجالات المتعلقة بعمل المركز, ومدى تأثيره على مستوى الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل أوسع.

بعد ذلك اطلع حضور الملتقى على عرض مرئي تناول جوانب عن أبرز مهام مركز التوجيه والإرشاد بجامعة الملك خالد، ورؤيته ورسالته وأهدافه، والخطط المستقبلية لأعماله، إضافة إلى مجالات التوجيه والإرشاد القائمة في الفترة الحالية.

وجرى خلال الملتقى عرض أبرز التجارب الناجحة في أعمال التوجيه والإرشاد في عدد من الجامعات المشاركة، واختتم بتكريم معالي مدير الجامعة لمشرفي وممثلي المراكز من الجامعات السعودية المشاركة.

// انتهى //

15:51ت م

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أبهـا 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسرعى معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم, حفل افتتاح ملتقى مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد بالجامعات السعودية ، والذي أقيم بتنظيم من مركز التوجيه والإرشاد بعمادة شؤون الطلاب، في مبنى المدرجات المركزية بالمدينة الجامعية بأبها.وفي بداية اللقاء رحب معالي مدير الجامعة بمشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد بالجامعات السعودية، وحضور الملتقى والمشاركين، لافتًا إلى أهمية التوجيه والإرشاد لعلاقتها المباشرة مع طلاب وطالبات الجامعات، مؤكدًا على ضرورة العمل فيها بمهنية عالية، آملًا أن يخرج هذا اللقاء بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة الطلاب والطالبات، وذلك من خلال تبادل خبرات وتجارب المشرفين والمشرفات من مختلف الجامعات السعودية.بدوره أكد المشرف على مركز التوجيه والإرشاد بجامعة الملك خالد الدكتور خضران السهيمي على أهمية دور المركز في معالجة العديد من مشاكل الطلاب والطالبات، والمجالات المتعلقة بعمل المركز, ومدى تأثيره على مستوى الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل أوسع.بعد ذلك اطلع حضور الملتقى على عرض مرئي تناول جوانب عن أبرز مهام مركز التوجيه والإرشاد بجامعة الملك خالد، ورؤيته ورسالته وأهدافه، والخطط المستقبلية لأعماله، إضافة إلى مجالات التوجيه والإرشاد القائمة في الفترة الحالية.وجرى خلال الملتقى عرض أبرز التجارب الناجحة في أعمال التوجيه والإرشاد في عدد من الجامعات المشاركة، واختتم بتكريم معالي مدير الجامعة لمشرفي وممثلي المراكز من الجامعات السعودية المشاركة.// انتهى //15:51ت م0175

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.