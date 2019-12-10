السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن سلمان يزور "عرب سات" ويثمن دورها في تشغيل الأقمار الصناعية



الرياض 13 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019م واس

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس لمقر الشركة بالرياض، حيث التقى الرئيس التنفيذي للمؤسسة خالد بالخيور وفريق العمل الذي قدم عرضاً لسموه عن أهداف الشركة التي تأسست في عام 1976م من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها آنذاك 21 دولة، لتظل "عرب سات" تعمل على تلبية احتياجات العالم العربي لفترة تزيد على 40 عاماً من مقرها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشاهد سموه عرضاً عن أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية والأقمار الصناعية التي تم إطلاقها لخدمة المنطقة العربية ليصل بثها إلى عشرات الملايين من المنازل في أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأروبا ووسط آسيا، ويتابعها ما يزيد على 170 مليون مشاهد في 21 دولة عربية، حيث يتم البث من محطتين أرضيتين للتحكم بالأقمار بالرياض وتونس.

من جهته أشاد خالد بالخيور بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمؤسسة حيث تعد المملكة من أكبر الدول المساهمة في تأسيسها، مثمناً دور سمو الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربي مسلم الذي شارك في مهمة إطلاق القمر الصناعي الأول للمؤسسة "عرب سات" عام 1985م.

وأشار إلى أن الشركة اليوم لديها أكثر من 15 قمراً فضائياً وسادس أكبر مشغل للأقمار الصناعية على مستوى العالم.

// انتهى //

15:22ت م

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الرياض 13 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 10 ديسمبر 2019م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الدور الذي تقوم به المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" المتخصصة في تشغيل الأقمار الصناعية في العالم العربي التي يستفيد من خدماتها ما يزيد على 500 قناة تليفزيونية و 200 محطة إذاعية وشبكات التلفزيون المدفوع ومجموعة واسعة من القنوات عالية الوضوح HD .جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس لمقر الشركة بالرياض، حيث التقى الرئيس التنفيذي للمؤسسة خالد بالخيور وفريق العمل الذي قدم عرضاً لسموه عن أهداف الشركة التي تأسست في عام 1976م من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها آنذاك 21 دولة، لتظل "عرب سات" تعمل على تلبية احتياجات العالم العربي لفترة تزيد على 40 عاماً من مقرها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.وشاهد سموه عرضاً عن أهداف الشركة ورؤيتها المستقبلية والأقمار الصناعية التي تم إطلاقها لخدمة المنطقة العربية ليصل بثها إلى عشرات الملايين من المنازل في أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأروبا ووسط آسيا، ويتابعها ما يزيد على 170 مليون مشاهد في 21 دولة عربية، حيث يتم البث من محطتين أرضيتين للتحكم بالأقمار بالرياض وتونس.من جهته أشاد خالد بالخيور بالدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمؤسسة حيث تعد المملكة من أكبر الدول المساهمة في تأسيسها، مثمناً دور سمو الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربي مسلم الذي شارك في مهمة إطلاق القمر الصناعي الأول للمؤسسة "عرب سات" عام 1985م.وأشار إلى أن الشركة اليوم لديها أكثر من 15 قمراً فضائياً وسادس أكبر مشغل للأقمار الصناعية على مستوى العالم.// انتهى //15:22ت م0151

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