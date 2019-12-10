السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي المشاركين في مهرجان أم القيوين للسيارات الكلاسيكية



السيح 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، عدداً من أبناء الخرج المشاركين في مهرجان أم القيوين للسيارات الكلاسيكية 2019 الذي أقيم مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة وهم محمد بن ناصر النهيو، وعبدالرحمن بن سعود المسعود، وتركي بن مفلح القحطاني، وبدر بن راشد الدبيان الذين حققوا مراكز متقدمة في المهرجان.

وهنأ محافظ الخرج المشاركين على هذا الإنجاز والتميز وأثنى على جهودهم وحبهم لهذه الهواية وإبرازها من خلال المشاركات المحلية والدولية, متمنياً لهم التوفيق في المشاركات المقبلة.

// انتهى //

14:41ت م

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