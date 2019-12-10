السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لأهالي مركز السهي



صامطة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية اليوم تقديم خدماتها للنساء بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة , وذلك بمقر مركز الإمارة بالسهي.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الوحدة المتنقلة على مدى ثلاثة أيام بمركز السهي, خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت" , بما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم.

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14:36ت م

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