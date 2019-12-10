السعودية اليوم / جامعة جدة توقع اتفاقية مع "معهد كونفوشس" لتأسيس معهد لتعليم اللغة الصينية



جدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

وقعت جامعة جدة ومعهد كونفوشس الصيني اليوم, اتفاقية لإنشاء معهد لتعليم اللغة الصينية في جامعة جدة، ومثل الجامعة في التوقيع وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد بن سعيد المرعشي, نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان الجميدان.

وأكد الدكتور المرعشي أهمية مثل هذه الاتفاقية في ظل الحاجة الماسة لتعليم اللغة الصينية في المملكة التي بدأت بوادرها منذ الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير

وأشار إلى أن معهد كونفوشس هو المؤسسة الأهم المعتمدة في الصين لتعليم اللغة الصينية وله فروع وشراكات في أنحاء العالم كافة ودوره ينحصر في الشراكات التعليمية لنشر وتعليم اللغة الصينية.

من جهته أوضح منسق الاتفاقية الدكتور أحمد الزهراني أنها تنص على أن يقوم معهد كونفوشس بتوفير الأساتذة والمناهج الدراسية والمشاركة في مراحل تأسيس المعهد, لافتا الانتباه إلى أن الجامعة ستقوم بتأسيس وإدارة المعهد رسميا, إلى جانب تنظيم أنشطته التعليمية والتدريبية لكافة شرائح المجتمع بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة.

// انتهى //

14:32ت م

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جدة 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واسوقعت جامعة جدة ومعهد كونفوشس الصيني اليوم, اتفاقية لإنشاء معهد لتعليم اللغة الصينية في جامعة جدة، ومثل الجامعة في التوقيع وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد بن سعيد المرعشي, نيابة عن معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان الجميدان.وأكد الدكتور المرعشي أهمية مثل هذه الاتفاقية في ظل الحاجة الماسة لتعليم اللغة الصينية في المملكة التي بدأت بوادرها منذ الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إلى الصين.وأشار إلى أن معهد كونفوشس هو المؤسسة الأهم المعتمدة في الصين لتعليم اللغة الصينية وله فروع وشراكات في أنحاء العالم كافة ودوره ينحصر في الشراكات التعليمية لنشر وتعليم اللغة الصينية.من جهته أوضح منسق الاتفاقية الدكتور أحمد الزهراني أنها تنص على أن يقوم معهد كونفوشس بتوفير الأساتذة والمناهج الدراسية والمشاركة في مراحل تأسيس المعهد, لافتا الانتباه إلى أن الجامعة ستقوم بتأسيس وإدارة المعهد رسميا, إلى جانب تنظيم أنشطته التعليمية والتدريبية لكافة شرائح المجتمع بالتعاون مع كلية اللغات والترجمة بجامعة جدة.// انتهى //14:32ت م0127

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