ماذا قال الملك سلمان خلال القمة الخليجية ؟

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز؛ إن القمة الخليجية الأربعون التي تستضيفها الرياض؛ ”تعقد في ظرف تواصل فيه إيران أعمالها العدائية في المنطقة“.



وأكد الملك سلمان؛ في خطابه الافتتاحي لأعمال القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي؛ أن ”دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بتأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية‎ الإيرانية“. مشددا على أنه ”يجب على منطقة الخليج أن تتحد في مواجهة عدوانية إيران“.‎

وجدد العاهل السعودي؛ التأكيد على موقف المجلس الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مجلس التعاون الخليجي، يدعم خيار الحل السياسي للأزمة في اليمن.

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وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز؛ في استقبال قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون الخليجي لدى وصولهم صباح اليوم إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض لحضور هذه القمة.

وتخيم أزمة قطر على أجواء قمة الرياض؛ على الرغم من رفع الدوحة لمستوى تمثيلها في هذه القمة التي يغيب عنها الأمير تميم بن حمد للمرة الثانية؛ وإن أوفد رئيس وزرائه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لترؤس وفد الدوحة المشارك.

وتعقد القمة الخليجية الحالية في ظل الحديث عن مؤشرات على قرب انفراج محتمل لأزمة قطر؛ وفق مراقبين.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد كشف مؤخرًا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بالأزمة.

ويتوقع أن تبحث القمة الخليجية أيضا؛ عددًا من الموضوعات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.