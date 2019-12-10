شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تجاوزنا مستهدفاتنا لـ2019 بخدمة 300 ألف أسرة والان نبدء بالتفاصيل

- 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية بقيمة تجاوزت 78 مليار ريال

- وفّرنا للقطاع الخاص 125 ألف شقة في 70 مشروعاً بقيمة 62 مليار ريال

- الاستحقاق اصبح فوري والحجز و الحصول على التمويل متاحاً عبر تطبيق "سكني"

- وزير العدل: لدينا خلال العام القادم مشروع المحاكم النموذجية

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل : جميع مانعمل به من برامج هو لإتاحة فرصة تملك المسكن الملائم للأسر السعودية.

وأضاف فى كلمته بالجلسة الخامسة بملتقى الميزانية المنعقد بالرياض اليوم ، : تجاوزنا مستهدفاتنا لـ2019 بخدمة 300 ألف أسرة بينها 106 آلاف سكنت منازلها، وعقود التمويل وصلت إلى 21 ألف في الشهر الواحد بعد أن كنا نطمح للوصول إلى 12 ألف.

Advertisements

وقال ان هناك 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية في 2019 بقيمة تجاوزت 78 مليار ريال، وفي العام المقبل سيصل عدد العقود إلى 204 آلاف بقيمة 100 مليار ريال.

وعن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص قال الحقيل أن الوزارة وفّرت 125 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في 70 مشروعاً بقيمة 62 مليار ريال، وفي 2020 سنوفّر 100 ألف وحدة سكنية جديدة.

وفي السابق كان طموحنا تقليص مدة الانتظار للحصول على الدعم السكني، واليوم أصبح الاستحقاق فوري والحجز و الحصول على التمويل متاحاً عبر تطبيق "سكني " للأجهزة الذكيّة.

واشار وزير السكان إلى أنه في هذا العام تم تسليم 14 ألف أسرة من مستفيدي الاسكان_التنموي وحداتهم السكنية بنظام الانتفاع، ووقعنا عقود بقيمة 11 مليار لتوفير 30 ألف وحدة جديدة في 2020 للأسر الضمانية ومحدودي الدخل

أما وزيرالعدل فقال خلال نفس الجلسة : لدينا خلال العام القادم مشروع المحاكم النموذجية بحيث تكون كل محكمة ضمن إطار تشغيلي تنظيمي واضح في سياساتها أو أنظمتها