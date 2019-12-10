شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المحتوى: الميزانية تركز على كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

- محافظ منشآت: نظام الامتياز التجاري يساعد المنشآت على التوسع

قال رئيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، أن ميزانية 2020 تركز على كفاءة الإنفاق وتمكين القطاع الخاص

واضاف فى كلمته خلال الجلسة الرابعة بملتقى ميزانية 2020 المنعقدة فى الرياض تحت عنوان"ممكنات نمو واستدامة الاقتصاد والفرص الواعدة"، أن الهيئة ستلعب دورا أساسيا في تمكين القطاع الخاص.

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وأوضح الشبل: الهيئة وضعت على المسار السريع لأهميتها على الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة "منشآت " المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: نجحنا هذا العام في منشآت جديدة إلى 551 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة مقارنة بـ 3200 منشأة كبيرة.

مشيراً إلى أن الهيئة تركز على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن نظام الامتياز التجاري يساعد المنشآت على التوسع.