شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية والان نبدء بالتفاصيل

بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى الرياض اليوم لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. فقد وصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ووصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. Advertisements ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. كما وصل صاحب السمو الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر. وصل صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان. وكان في استقبالهم بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

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