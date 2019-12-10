انطلاق القمة الخليجية الـ40 بالرياض برئاسة الملك سلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، الدورة الـ40 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
واكتمل وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجي وممثليهم إلى الرياض؛ استعداداً لانطلاق القمة التي يحتضنها قصر الدرعية.
وتحظى القمة الخليجية الاعتيادية الـ40 بأجندة حافلة سيناقشها القادة في مقدمتها التوافق وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل.
وسبق انطلاق القمة اجتماع تحضيري عقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الإثنين، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور بن محمد قرقاش، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني.
والقمة الاعتيادية المنعقدة في الرياض هي الـ40 في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث عقدت 9 قمم في السعودية بما فيها الدورة الحالية، و7 في الكويت ومثلها في البحرين و6 في الإمارات، ومثلها في قطر و5 في سلطنة عمان.
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