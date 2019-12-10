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2019-12-10 خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين لحضور اجتماع القمة الخليجية بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. شارك الخبر







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