شكرا لقرائتكم فيديو.. الخضيري: كثر الجراحون وضاعت الكروش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-10 فيديو.. الخضيري: كثر الجراحون وضاعت الكروش متابعات الخليج 365 - الرياض أكد د.حسن الخضيري أن عمليات التكميم لإنقاص الوزن، محدودة الصلاحية، مضيفاً أن تغيير المسار هو الحل السحري أحياناً. Advertisements وأضاف خلال برنامج المجلس الصحي على قناة 24 “كثر الجراحون وضاعت الكروش”، حان الوقت لوضع أنظمة وقوانين لردع هؤلاء. شارك الخبر







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