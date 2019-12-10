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2019-12-10 الملك سلمان يستقبل الشيخ محمد بن راشد لحضور اجتماع الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي متابعات الخليج 365 - الرياض استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. شارك الخبر







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