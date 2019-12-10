هاشتاق #القمه_الخليجيه_40 يتصدر الترند

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - سلطان الصقري

تصدر هاشتاق #القمه_الخليجيه_40 الترند في موقع “تويتر”، حيث رحب المغردون بالوفود الخليجية ومؤملين أن تكون القمة بوابة لحل كل المشاكل الراهنة.

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وعبر المغردون عن تفاؤلهم بالقمة الخليجية في الرياض والتي تأتي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، على المستويات السياسية أو الاقتصادية، متفائلين بأن تكون نتائج القمة مبشرة ومفرحة.

يذكر أن العاصمة الرياض تستضيف القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

ويُتوقع أن تبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات والقضايا والتي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

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