- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم هاشتاق #القمه_الخليجيه_40 يتصدر الترند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هاشتاق #القمه_الخليجيه_40 يتصدر الترند
تبحث تعزيز مسيرة التعاون والتكامل
متابعات الخليج 365 - سلطان الصقري
تصدر هاشتاق #القمه_الخليجيه_40 الترند في موقع “تويتر”، حيث رحب المغردون بالوفود الخليجية ومؤملين أن تكون القمة بوابة لحل كل المشاكل الراهنة.
وعبر المغردون عن تفاؤلهم بالقمة الخليجية في الرياض والتي تأتي في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، على المستويات السياسية أو الاقتصادية، متفائلين بأن تكون نتائج القمة مبشرة ومفرحة.
يذكر أن العاصمة الرياض تستضيف القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.
ويُتوقع أن تبحث القمة الخليجية عدداً من الموضوعات والقضايا والتي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاق #القمه_الخليجيه_40 يتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.