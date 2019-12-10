شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك: الميزانية جسّدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير (تبوك)

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في اللقاء الأسبوعي مساء أمس (الاثنين)، أهالي المنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك، وفي مستهل اللقاء رحب الأمير فهد بن سلطان بالجميع رافعاً باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي 1441 / 1442هـ.

ونوه خلال حديثه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتصريح ولي العهد، مؤكداً بأن هذه الميزانية جسدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، والمتمثلة بتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص والارتقاء بالخدمات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستمرار عملية التنمية الدائمة وتحقيق العيش الكريم، والحياة الهانئة للمواطن ورفعة وعزة الوطن.

ثم تناول في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية.