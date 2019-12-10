شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يقلد المنديل الكشفي لأول فريق نسائي للكشافة بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نجران)

قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، المنديل الكشفي لأول فريق نسائي للكشافة بالمنطقة، الذي انطلق من الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بحضور مديرها العام سعيد بن أحمد آل جبار.

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وأكد أهمية عمل الكشافة الذي يجمع بين العمل التطوعي والإنساني والتنظيمي، وأهمية الحركة الكشفية النسائية التي لا تقل أهمية عن الشبابية، مبدياً إعجابه وفخره بتأسيس هذا الفريق من فتيات الوطن وسواعده.

وتسلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز خلال اللقاء تقريراً عن برنامج التدريب المجتمعي «أتقن» في مرحلته الخامسة، الذي يستهدف تدريب جميع فئات المجتمع، الموظفين وغيرهم، في الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تم إلحاق 754 متدرباً ومتدربة في البرنامج بالمنطقة، خلال مراحله الخمس.

من جهته، قدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة شكره وتقديره لأمير منطقة نجران، على دعمه وتشجيعه لخدمة العمل الكشفي بين المتدربين والمتدربات، مشيراً إلى أهداف تأسيس الفريق النسائي في تعزيز وتنمية ثقافة التعاون في المجتمع.