شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان: «الميزانية» تجسّد صلابة اقتصاد المملكة في مواجهة التحولات الاقتصادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة)

رفع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات باسمه وباسم أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020م، مبيناً أن الميزانية تعكس رصانة السياسة المالية في المملكة، وتجسّد بجلاء ما يوليه، من عناية ورعاية سخية بتنمية الوطن وخدمة المواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة لهم.

ونوّه أمير المنطقة في كلمة له بهذه المناسبة بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين، أثناء إعلان الميزانية من مضامين مهمة نحو تعزيز مسيرة التنمية في المملكة، ودعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى رفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

وقال الأمير فيصل بن سلمان: إن ما تضمنته الميزانية العامة للدولة 2020م من بنود في جوانب عدة يوثق صلابة ومتانة قاعدة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحولات والتغيرات الاقتصادية، وسيكون لها أثر إيجابي كبير في تعزيز الاقتصاد واستدامة التنمية في المملكة، عادّاً توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، للوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية، والأمر الملكي الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة تأكيداً على حرصه على تقديم كل ما من شأنه تلبية احتياجات ورفاهية المواطن، وتمكينه من مواجهة أعباء المعيشة.