شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يدعم 3072 متدرباً ومتدربة في برنامج «تمهير» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

بلغ عدد المستفيدين من برنامج تدريب خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين على رأس العمل (تمهير)، الذي يدعمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 3072 مستفيداً خلال الربع الثالث من عام 2019، منهم 538 متدرباً و 2534 متدربة.

ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الخريجين والخريجات إلى الاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج «تمهير»، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.

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ويحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، مقدمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون سبق له العمل أو منقطعا عن العمل لآخر 6 أشهر، وأن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: taqat.sa/tamheer

ويأتي برنامج «تمهير» إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18 / 8 / 1437 هـ، إذ تتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.