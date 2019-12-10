محمد بن مسعود - الدمام - التحذير لا يظهر مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش "Panamera / Cayenne" 2017 – 2020، من بينها 638 مركبة "موديل 2018-2020"، و148 مركبة "موديل 2017-2020". وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث. ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة "ساماكو" للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً. وزارة التجارة والاستثمار استدعاء وزارة التجارة والاستثمار استدعاء بسبب إشارة تآكل بطانات الفرامل.. "التجارة" تستدعي 786 مركبة "بورش" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-10 أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش "Panamera / Cayenne" 2017 – 2020، من بينها 638 مركبة "موديل 2018-2020"، و148 مركبة "موديل 2017-2020". وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث. Advertisements ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة "ساماكو" للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً. 10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 02:24 PM التحذير لا يظهر مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث التحذير لا يظهر مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش "Panamera / Cayenne" 2017 – 2020، من بينها 638 مركبة "موديل 2018-2020"، و148 مركبة "موديل 2017-2020". وجاء الاستدعاء بسبب احتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث. ودعت الوزارة إلى التواصل مع شركة "ساماكو" للسيارات؛ لإعادة برمجة لوحة العدادات مجاناً. ، بسبب إشارة تآكل بطانات الفرامل.. "التجارة" تستدعي 786 مركبة "بورش" ،

المصدر : الخليج 365

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