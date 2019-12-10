محمد بن مسعود - الدمام - عقب اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين.الملك سلمان بن عبدالعزيز قصر الدرعية القمة الخليجية الـ40 القمة الخليجية 10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 02:33 PM عقب اكتمال وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض Advertisements خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي وقت سابق ظهر اليوم، اكتمل وصول قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون إلى #الرياض لحضور اجتماع الدورة الأربعين. الكلمات المفتاحية ، خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يصل إلى #قصر_الدرعية لرئاسة #القمة_الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.