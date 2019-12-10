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بلغ عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى صامطة العام أكثر من 294 ألف مراجع خلال الأشهر العشرة الماضية من العام2019م.
وأوضحت صحة جازان أن قسم الطوارئ راجعه 146,741 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 148,195، أما عدد الفحوص المخبرية «تحاليل أمراض الدم والتحاليل الكيميائية» فقد بلغ 519,965 فحصًا خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد الفحوص الإشعاعية 50,018 فحصًا إشعاعيًا.
وفيما يخص جلسات التأهيل الطبي قالت الصحة: عددها 21,452 جلسةً، وعدد الوصفات الدوائية للمرضى 186,435 وصفة، كما بلغ عدد الزيارات التي نفذها الطب المنزلي للمرضى 1,707 زيارات، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2,690 متبرعًا، وبلغ عدد المراجعين لعيادة فحص ما قبل الزواج 2,644مراجعًا، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة طب الأسنان 7,830 مراجعًا ومراجعة.مستشفى صامطة العام صحة جازان التأهيل الطبي
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 02:29 PM
بينها 147 ألفاً للطوارئ و520 للفحوصات المخبرية و21 ألفًا للتأهيل الطبي
بلغ عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى صامطة العام أكثر من 294 ألف مراجع خلال الأشهر العشرة الماضية من العام2019م.
وأوضحت صحة جازان أن قسم الطوارئ راجعه 146,741 حالة، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 148,195، أما عدد الفحوص المخبرية «تحاليل أمراض الدم والتحاليل الكيميائية» فقد بلغ 519,965 فحصًا خلال نفس الفترة، فيما بلغ عدد الفحوص الإشعاعية 50,018 فحصًا إشعاعيًا.
وفيما يخص جلسات التأهيل الطبي قالت الصحة: عددها 21,452 جلسةً، وعدد الوصفات الدوائية للمرضى 186,435 وصفة، كما بلغ عدد الزيارات التي نفذها الطب المنزلي للمرضى 1,707 زيارات، وبلغ عدد المتبرعين بالدم 2,690 متبرعًا، وبلغ عدد المراجعين لعيادة فحص ما قبل الزواج 2,644مراجعًا، فيما بلغ عدد المراجعين لعيادة طب الأسنان 7,830 مراجعًا ومراجعة.
، أكثر من 294 ألف مستفيد من خدمات مستشفى صامطة في 10 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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