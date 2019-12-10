شكرا لمتابعة خبر عن قريبا.. إصدار الأحكام الابتدائية على خلية «منفذ الوديعة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تترقب خلية ” منفذ الوديعة ” إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة للحكم الابتدائي بحقهم.
وعن التهم الموجهة لـ ” الخلية التي تضم 12 متهمًا، هي مهاجمة أحد منافذ المملكة العربية السعودية الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة.
كمات تضمنت التهم أيضًا تفجير المنشآت وقتل رجال الأمن، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفير حكومة المملكة.
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