شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تستدعي 786 مركبة بورش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش “Panamera / Cayenne” ، موديل 2017 – 2020 و 2018 – 2020 .

وقالت الوزارة ، أن ذلك سيتم لاحتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.

وأشارت إلى أن الإجراء الذي سيتم اتخاذه هو التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa والتواصل مع الشركة لإعادة برمجة لوحة العدادات مجانا .

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