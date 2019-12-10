- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن التجارة تستدعي 786 مركبة بورش والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 786 مركبة بورش “Panamera / Cayenne” ، موديل 2017 – 2020 و 2018 – 2020 .
وقالت الوزارة ، أن ذلك سيتم لاحتمالية عدم ظهور الإشارة التحذيرية المتعلقة بتآكل بطانات الفرامل بشكل دائم مما قد يؤدي إلى عدم تنبيه السائق وزيادة خطر وقوع حادث.
وأشارت إلى أن الإجراء الذي سيتم اتخاذه هو التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa والتواصل مع الشركة لإعادة برمجة لوحة العدادات مجانا .
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تستدعي 786 مركبة بورش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.