شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن سر شعار القمة الخليجية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة الرياض القمة الخليجية السنوية في دورتها الـ 40 . وما يثير التساؤل هو سر ترويسة شعار القمة الخليجية بمظهره المعروف والمعبر عن الإتحاد والقوة والتعاون والوطنية لحماية المصالح المشتركة والعلاقات المتبادلة والروابط الأخوية . ويظهر أعلى الشعار صقر في صدره قرص يحمل علم الإمارات محاطاً بنجوم يمثل عددها الدول ، ويتوسط شعار القمة أعلامها الستة . وتعقد هدة الدورة بعد سماح دولة الإمارات التي كان من المقرر لها إستضافتها بنقل الإستضافة في دولة المقر بالرياض .

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