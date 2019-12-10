شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خادم الحرمين يستقبل رئيس الوزراء القطري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، قبيل انطلاق القمة الخليجية 40.
وكان وصل رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية ، للمملكة ، على رأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة الرياض اليوم.
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