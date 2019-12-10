شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون البلدية» تكشف عن جهود هائلة لتحسين المشهد الحضري بجميع المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تنفيذ جهود هائلة ضمن خطتها لتحسين المشهد الحضري وإزالة التلوث البصري ، مؤكدة على استمرارها على كافة المناطق .
وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء بالتزامن مع إنطلاق ملتقى ميزانية 2020 ، أنه تمت إزالة 59 مليون متر مكعب من مخلّفات البناء، وإزالة “132 ألف” سيارة تالفة و 63 ألف مظلة وهنجر مخالف، وإصلاح 35 مليون م٢ من الحدائق، والمسطحات الخضراء، والملاعب.
وأشارت الوزارة إلى إستهداف تعزيز الوعي والسلوك الحضاري ومكافحة التلوث البصري مع دورها في حماية الجميع من مواطنين ومقيمين وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 .
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