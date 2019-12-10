شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير النقل: 400 مليار ريال تم استثمارها لتطوير البنية التحتية للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المهندس صالح الجاسر وزير النقل اليوم الثلاثاء عن استثمار 400 مليار ريال لبناء بنية تحتية حديثة بالمملكة خلال السنوات الماضية .

وقال ” الجاسر ” خلال ملتقى ميزانية 2020 ، أنه تم استثمار تلك المبالغ في البنية التحتية والخدمات اللوجيستية الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية والنقل السككي والنقل البحري والجوي وكافة القطاعات .

وأضاف أن تلك الإستثمارات كانت من خلال القطاع الحكومي وبالتاون مع القطاع الخاص ، مشيراً إلى استمرار الجهود للنهوض بالبنية التحتية بالمملكة .

وشارك وزير النقل في جلسة حوارية بالملتقى تحت عنوان مؤشرات الميزانية العامة وأثرها على النمو الاقتصادي”، بمشاركة وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين .