شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصناعة: نعمل على خلق محفزات كفيلة لـ تحفيز القطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح المهندس بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على خلق محفزات كفيلة لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار المحلي والعالمي. وقال ” الخريف ” خلال كلمته بـ الجلسة الأولى من ملتقى ميزاتية ٢٠٢٠: ” هدفنا إصلاح الوضع الحالي، والمحافظة على مكتسبات المملكة في القطاع الصناعي والتعديني ” . كما كشف وزير الصناعة عن الانتهاء من إنشاء مركز صادرات، الذي في صدد الإطلاق بشكل رسمي قريبًا.

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