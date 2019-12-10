شاهد: عبدالعزيز خوجة يكشف موقفا مهما مع ولي العهد محمد بن سلمان

كشف عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام الأسبق في السعودية الليلة الماضية موقفا مهما حدث بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، وخلال لقاء للوزير الأسبق عبد العزيز خوجة مع قناة روتانا خليجية قال إنه جرى تبليغه بخبر إقالته من منصبه قبل اجتماع ضم الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان وكل أعضاء الحكومة، لكنه حضر الاجتماع ولم يظهر عليه أي علامات بمعرفته للخبر.

وأضاف ، أنه فوجئ لحظة خروجه من الاجتماع بالأمير محمد بن سلمان يقول له: مهما ابتعدت.. فأنت في قلوبنا، مشيراً إلى أنه يحمل هذا الجميل للأبد في قلبه.

وأعفى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، يوم الخامس من نوفمبر 2014 ، وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة، من منصبه، وذلك غداة إغلاقه مكتب قناة فضائية خاصة، يعرف عنها أنها تهاجم "الشيعة".

وقالت وكالة الأنباء السعودية وقتها إنه "صدر اليوم أمر ملكي بإعفاء وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة من منصبه بناء على طلبه وتكليف وزير الحج "بندر حجار" بالقيام بأعمال وزارة الثقافة والإعلام بالإضافة إلى عمله".

Advertisements

وكان خوجة الذي عمل سفيرا للمملكة في عدد من الدول آخرها لبنان خلال الفترة من 2004 إلى 2009 عُيِّنَ وزيرا للثقافة والإعلام في 14 شباط/ فبراير 2009.

وكان آخر قرار لوزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة قبل إقالته هو إغلاق مكتب قناة "وصال" في الرياض، الذي جاء بعد يوم من هجوم الأحساء الذي استهدف شيعة شرق المملكة.

وقال خوجة، مساء الثلاثاء، في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه أمر بإغلاق مكتب قناة "وصال" في الرياض ومنع أي بث لها من المملكة، والمعروف عنها أنها تهاجم الشيعة، مشيرا إلى أنها "ليست قناة سعودية من الأساس".

وشدد على أن الوزارة "لن تسكت إزاء أي وسيلة إعلامية، مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو رقمية تحاول النيل من وحدة الوطن وأمنه واستقراره".